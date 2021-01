13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Se c'è da parlare, lo si fa in Parlamento. Noi non saremo mai dei segnaposto. Se c'è un'apertura politica vera si discute in parlamento, non in piazza con la gente che ti urla e ti fischia. E' una questione di stile. Se vuoi fare un'apertura vera la fai sui contenuti". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa.