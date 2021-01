Governo: Mattarella in attesa decisioni Conte, uscire presto da incertezza** (2)

13 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Inutile chiedere previsioni al Colle su quello che potrà accadere nelle prossime ore. E' chiaro, anche alla luce di quanto ribadito oggi, che Mattarella si aspetta che il premier al più presto raccolga tutti gli elementi necessari e si rechi nuovamente al Quirinale per informarlo delle decisioni che intende prendere dopo le dimissioni delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova.

Come è suo costume il Capo dello Stato è attento ad evitare ogni drammatizzazione, ma è chiaro che il livello di preoccupazione è altissimo. I paletti restano gli stessi: verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare basata su un solido accordo politico in grado di sostenere un governo, tenendo conto che ogni minuto perso può risultare fatale per un Paese stremato dai lunghi mesi della pandemia.