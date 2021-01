Fisco: commercialisti, 'con fondi stanziati riforma è libro dei sogni' (2)

14 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Riteniamo tuttavia importante ricordare come, nell'ultima legge di bilancio, la quadratura delle coperture è stata ottenuta conteggiando a partire dal 2022 ben 13 miliardi di effetti di cosiddetta retroazione fiscale. La retroazione fiscale costituisce il gettito aggiuntivo che si mette in conto a fronte del volano economico che verrà generato dalle misure espansive di maggiori spese e minori entrate. È dunque lecito attendersi in futuro – ha proseguito il numero uno dei commercialisti - analoga disponibilità a mettere, tra le coperture di misure di riduzione della pressione fiscale, anche gli effetti di retroazione da esse determinate, rendendo così un po' meno ostica sul piano finanziario, per quanto sempre complessa, l'adozione di queste misure”.

“È un punto molto importante, anzi fondamentale – ha spiegato Miani - su cui, dopo questo precedente che ha giustamente suscitato non poco dibattito, la dialettica, tra livello politico e istituzioni tecniche preposte alla stima degli effetti finanziari delle misure, dovrà essere improntato alla massima chiarezza”.

Miani ha inoltre anticipato che nell'audizione delle Commissioni Finanze di Camera e Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva per lo sviluppo di un progetto di riforma fiscale, in programma il prossimo 22 gennaio, i commercialisti produrranno le conclusioni della apposita commissione di esperti che il Consiglio Nazionale della categoria ha nominato lo scorso settembre, affidandone il coordinamento al professor Carlo Cottarelli.