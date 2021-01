14 gennaio 2021 a

Roma, 1(Adnkronos) - Intervenendo alla trasmissione 'Forrest' su Radiouno Rai, Romano Prodi replica a Fausto Bertinotti, che ieri aveva affermato che l'ex premier si sente ancora in colpa per la rottura del 1998: “Sì, di non essere stato un po' più cattivo prima”.