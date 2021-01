14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Per Zingaretti IV inaffidabile? Ne prendo atto, se trova dei responsabili per andare avanti gli faccio gli auguri, anche se sarei un po' preoccupata". Lo dice Elena Bonetti a Un giorno da Pecora su Radio Rai. Quanto al voto osserva: "Non riteniamo sia scelta probabile né giusta, ma poi sarà il presidente a decidere".