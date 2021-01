Calcio: Montesano, 'derby Lazio-Roma senza pubblico mai nella storia, sarà lunare'**

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Sarà un derby lunare, perché la parte più bella del derby era il prepartita. I tifosi fanno il vero spettacolo nel derby, e tutto questo non ci sarà, e sarà abbastanza asettico. Un derby asettico. Per la prima volta della storia". A dirlo all'Adnkronos, alla vigilia del derby capitolino Lazio-Roma, è il lazialissimo Enrico Montesano. "Le coreografie che facevano le tifoserie erano il vero spettacolo -osserva l'attore romano- Una curva lanciava un coro, a cui rispondeva l'altra curva... una meraviglia. Forse la cosa più folkloristica, interessante e vitale sono i tifosi e stavolta non c'è nessuno: un peccato".

Sull'esito del match, Montesano non si sbilancia: "Vinca il migliore. In questo momento la Roma è migliore, quindi vincerà la Roma. Noi però non ci arrendiamo mai. Prima si gioca, poi si vede... non si sa mai", conclude.