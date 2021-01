Polizia: Gasparri, 'Gianna Nannini si scusi con poliziotti italiani, suo video offensivo'

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Probabilmente Gianna Nannini si riferiva ad altre parti del mondo ma teste di maiali su divise offendono i poliziotti italiani che ogni giorno, soprattutto in questi momenti difficili, sono in strada per difendere la sicurezza e la libertà dei cittadini. Si scusi con loro". Così Maurizio Gasparri su Twitter, intervenendo sulle forti polemiche sollevate dal nuovo videoclip di Gianna Nannini 'L'Aria sta finendo'.