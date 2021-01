Cinema: Kate Winslet, 'bullizzata dai media dopo Titanic, è stato orribile'**

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Kate Winslet ha rivelato di essere stata vittima di bullismo da parte dei media, dopo essere salita alla ribalta della celebrità all'età di 21 anni dopo aver recitato nella pellicola, che ebbe un successo planetario, di James Cameron 'Titanic'. Lo afferma il sito specializzato Deadline Hollywood. "Dopo aver girato 'Titanic' sono entrata in modalità 'autoprotettiva", afferma la Winslet, dichiarandolo, come riporta Deadline, sul podcast di Marc Maron Wtf.

"E' stato come passare dalla notte al giorno da un istante all'altro. Ho dovuto sottostare a molti controlli personali sul fisico, sono stata molto criticata e la stampa britannica è stata piuttosto scortese con me", aggiunge l'attrice britannica. "Ad essere onesta, mi sono sentita vittima di bullismo", continua. "Ricordo di aver pensato 'questa cosa è orribile e spero che passi'. Poi è sicuramente passata, ma mi ha fatto capire che, se questo significava essere famosi, non ero pronto per essere famosa, decisamente no.