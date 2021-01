Governo: Renzi, '#avanticonConte? A p. Chigi si occupino di vaccini'

14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "C'è chi pensa che la democrazia è come un grande reality show, un lavoro sui social". Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio commentando la pagina contro di lui apparsa sui social del premier Conte e poi cancellata.

"Ieri ci hanno risposto con un hashtag. A me interessa che si risolvano i problemi, se poi in una struttura pagata dagli italiani c'è gente che passa il tempo così...Io preferirei si occupassero di vaccini, non delle foto di Renzi con scopo dispregiativo", ha aggiunto Renzi.