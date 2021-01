14 gennaio 2021 a

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, durante il Consiglio dei ministri, appena terminato a Palazzo Chigi, si è deciso di sbloccare i concorsi pubblici in presenza, ma per un massimo di 30 partecipanti per sessione. Il protocollo dovrà essere inoltre autorizzato dalla Funzione pubblica e dal Cts. Lo riferiscono autorevoli fonti di governo.