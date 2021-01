Fisco: Cdm, digital tax rinviata di un mese, versamento entro il 16 marzo**

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Slitta di un mese il primo pagamento della digital tax. La misura è contenuta nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Nella nota di palazzo Chigi si spiega che è stabilito ''il rinvio del termine per i versamenti relativi all'imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021''.