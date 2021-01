Coronavirus: Gori e Gafforelli, 'deroghe per Bergamo e provincia se Lombardia in zona rossa'

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Bergamo e la provincia chiedono deroghe e allentamenti alle restrizioni nel caso in cui la Lombardia dovesse passare domenica in zona rossa. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all'assessore al Welfare, Letizia Moratti, perché tengano conto della richiesta del territorio e se ne facciano portatori al Ministero della Salute. Gori e Gafforelli sottolineano che il numero contenuto di casi di Covid-19 nel territorio provinciale, con 61 casi positivi ogni 100mila abitanti. La media regionale è invece di 122 casi, mentre i territori di Mantova, Como, Sondrio, Milano e Varese, registrano oltre 200 casi ogni 100mila abitanti.

“La situazione del nostro territorio - scrivono Gori e Gafforelli - probabilmente proprio in ragione dell'estesa platea di cittadini entrati in contatto con la malattia nella scorsa primavera, intorno al 30% della popolazione secondo le diverse indagini sierologiche condotte nei mesi successivi, oltre che in ragione di una diffusa consapevolezza, tra i cittadini bergamaschi, riguardo alla necessaria osservanza delle regole volte alla prevenzione dei contagi, appare in questa fase peculiare".