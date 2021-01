15 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Quella dei numeri è una questione seria. E' chiaro che si può evitare una crisi avendo anche un numero in più, ma non governare avendo un voto in più. Il tema si pone, ma un conto è farlo in una condizione in cui il governo continua a lavorare puntando a rafforzarsi, un conto è farlo senza un governo". Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.