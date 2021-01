15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Volete andare insieme a Salvini? No. Non siamo noi quelli che hanno governato con lui. Italia Viva è nata per togliere i pieni poteri a Salvini. Ma i pieni poteri noi non vogliamo darli a nessuno". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.