Carte prepagate sempre più richieste: ecco come trovare le migliori con Finanza Facile

(Roma 15 gennaio 2021) - Roma, 15 gennaio 2021. Tra le varie tipologie di carte di pagamento messe a disposizione di privati, aziende ed associazioni no profit vi sono le carte prepagate, la cui richiesta è in forte aumento nel nostro paese.

Il loro successo è dovuto principalmente alla praticità di utilizzo ed alla possibilità di avere il pieno controllo delle uscite, caricando sulla carta prepagata solo la somma di denaro che potrà essere spesa.

Sono comodissime da utilizzare sia per i pagamenti nei negozi fisici che per le transazioni digitali e questo è un altro punto di forza che le rende sempre più apprezzate. Decidendo di effettuare acquisti con queste carte, si sceglierà di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile e si ottimizzerà la gestione delle spese.

Sono diverse le società finanziarie e le banche che hanno emesso in questi anni delle carte prepagate, infatti i clienti si trovano di fronte ad un'ampia scelta di soluzioni. Se da un lato questo è vantaggioso perché garantisce a tutti la possibilità di avere una carta che si addica ai bisogni personali, dall'altro la grande offerta può rendere difficile individuare la soluzione migliore.

Per questo motivo, sono nati appositi portali online, come per esempio

Carte prepagate per le associazioni no profit

Le carte prepagate si sono trasformate nel perfetto strumento di gestione delle spese anche per le associazioni no profit, le quali si trovano a dover gestire i capitali raccolti con le donazioni dei sostenitori e a dover giustificare tutte le spese, dal momento che il denaro raccolto potrà essere utilizzato solo per portare avanti i progetti di utilità sociale.

Naturalmente, anche le carte prepagate per associazioni no profit possono essere intestate a coloro che si occuperanno delle spese: in questo modo, il budget totale a disposizione potrà essere diviso tra più persone, così che ciascuna si occupi di acquistare i prodotti e i servizi indispensabili per il ruolo che svolge all'interno dei progetti dell'associazione.

In alternativa, si può scegliere di intestare la carta prepagata al legale rappresentante della stessa associazione.

Carte prepagate per aziende

Le carte prepagate sono diventate uno strumento impiegato da numerose imprese per la gestione delle spese aziendali. Come accade per le associazioni no profit, anche le aziende si trovano a dover gestire capitali che dovranno essere spesi per la crescita dell'azienda.

A questi capitali dovranno fare riferimento più dipendenti della società, motivo per cui si rivela utile richiedere delle carte prepagate da intestare ai dipendenti.

In questo modo, a ciascun dipendente potrà essere assegnata la somma di denaro di cui ha bisogno per svolgere il suo compito all'interno dell'impresa, si avrà una gestione precisa di tutte le uscite e si utilizzerà sempre un sistema di pagamento tracciabile, indispensabile nel caso in cui alcune spese aziendali debbano essere giustificate per ottenere dei benefici fiscali.

Carte prepagate per privati

La categoria con la scelta più vasta è quella delle carte prepagate per privati, proposte da diverse banche e da numerosi enti finanziari.

Molte di queste carte offrono anche un bonus di benvenuto ai nuovi clienti, o a coloro che invitano degli amici a sottoscrivere a loro volta la carta prepagata.

Il consiglio per scegliere la carta prepagata migliore è di mettere a confronto le caratteristiche di tutte le soluzioni, facendo particolare attenzione agli eventuali costi di gestione ed alle eventuali tariffe applicate per l'esecuzione delle operazioni finanziarie.

