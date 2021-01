Governo: Renzi, 'non volevamo poltrone, le abbiamo lasciate'

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Talvolta basterebbe leggere prima di criticare. Solo che per leggere la lettera ci vuole tempo, è lunga, la comunicazione di oggi richiede brevità. Altrimenti passa la linea della narrazione ufficiale: 'volevano le poltrone'. Ma volevate davvero le poltrone? Falso. Tanto è vero che ci siamo dimessi. Se avessimo voluto le poltrone avremmo trovato facilmente un accordo. Noi le poltrone le lasciamo non le chiediamo. La politica è servizio: sono così orgoglioso della nostra diversità rispetto agli altri". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Vorrei dare un abbraccio a Teresa, Elena e Ivan. È raro in politica trovare tanta dignità e bellezza. Sarebbe bello che chi è intellettualmente onesto riconoscesse la nobiltà della scelta che Teresa, Elena e Ivan hanno fatto. Proprio quando si costruisce una maggioranza così, come sono felice di stare dalla parte di chi fa politica per politica e per servizio, non per interesse".