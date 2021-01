Lombardia: martedì Consiglio Regione dedicato ad atti di indirizzo

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - La seduta di martedì prossimo del Consiglio regionale della Lombardia sarà dedicata agli atti di indirizzo. I lavori della prima seduta del nuovo anno, convocata dal presidente Alessandro Fermi dalle ore 10 alle 19, si apriranno con le comunicazioni dello stesso Fermi sull'ingresso in giunta regionale dei nuovi assessori e sulla conseguente redistribuzione delle deleghe assessorili. Seguirà la presa d'atto della cessazione della sospensione della carica di consigliere di Giulio Gallera (Forza Italia) e della contestuale cessazione della supplenza affidata ad Alan Cristian Rizzi. E' quindi previsto lo svolgimento del question time con la trattazione di interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

Successivamente saranno discusse otto mozioni che riguarderanno l'elaborazione del piano per la gestione delle risorse di Next Generation Eu in Regione Lombardia (primo firmatario Raffaele Erba, M5Stelle), la disciplina della revoca negli organismi regionali di garanzia (primo firmatario Gianluca Comazzi, Forza Italia), le iniziative concernenti i medici di medicina generale (primo firmatario Consolato Mammì, M5Stelle) e la sperimentazione del "casco refrigerante" e continuità di cura per i pazienti oncologici e oncoematologici durante la pandemia da COVID-19 (prima firmataria Alessandra Cappellari, Lega).

Altre mozioni riguarderanno le modalità operative per la certificazione di avvenuta vaccinazione anti-Covid (prima firmataria Elisabetta Strada, Lombardi Civici Europeisti), il riconoscimento della professionalità del ruolo del volontario soccorritore (primo firmatario Franco Lucente, Fdi), il ritorno alla didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado (prima firmataria Paola Bocci, Pd) e l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cristianofobia (Luca Del Gobbo, Nci).