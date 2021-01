Scuola: a Milano occupati licei Volta, Tito Livio e Severi Correnti contro Dad

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Nuove occupazioni di licei a Milano per protestare contro la chiusura degli istituti superiori e la didattica a distanza. Oggi, dopo l'occupazione del liceo classico Manzoni, gli studenti hanno occupato il Volta, il Tito Livio e il Severi-Correnti. Gli studenti hanno deciso di seguire le lezioni nei cortili degli istituti. “Stiamo dimostrando al governo e alla regione Lombardia che un ritorno a scuola in sicurezza è possibile. Oggi abbiamo simbolicamente occupato il cortile del liceo Severi Correnti per seguire le lezioni online e per dire, un'altra volta, che bisogna dare priorità alla scuola. Teniamo molto alla sicurezza”, scrivono gli studenti sui canali social.

"Oggi noi studenti del Collettivo Volta -dicono invece gli studenti del liceo di via Benedetto Marcello- siamo entrati a scuola per poter vivere in totale sicurezza uno spazio che è sempre stato nostro e a cui non potevamo accedere da tempo. Occupiamo per riportare l'attenzione pubblica sulla necessità di avere l'istruzione in presenza sempre, a prescindere dal colore della zona, un progetto possibile solo con l'impegno concreto da parte dello Stato, che deve necessariamente riconoscere la priorità della riapertura delle scuole".