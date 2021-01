Recovery: Gualtieri, 'piano ambizioso, ora passaggio in Parlamento e società'

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Oggi la bozza di Recovery fund arriva in Parlamento dopo un lavoro intenso da parte dei partiti. È un documento ricco e ambizioso con indicazioni per investimenti per il futuro, le infrastrutture sociali e il lavoro. Questo passaggio in Parlamento e con la società, con le categorie produttive, è molto positivo". Lo ha detto Roberto Gueltieri al termine della riunione al Nazareno sul Recovery plan.