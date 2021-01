Governo: Orlando, 'Renzi voleva Mes ma con crisi bruciati 8mln in un giorno'

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - Chi, come Matteo Renzi, diceva di spendersi per il Mes prima della crisi usa "un argomento che non tiene conto del fatto che il risparmio che il Mes può comportare rischia di essere compromesso dalla crisi di governo, perché se c'è la crisi sale lo spread e si bruciano soldi. Con il Mes si risparmiano 300mln, solo ieri 8mln sono stati bruciati con lo spread". Lo ha detto Andrea Orlando al termine di una riunione al Nazareno.