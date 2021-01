Governo: Giani, 'Non prevedo che crisi modifichi assetti in Toscana'

15 gennaio 2021 a

Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - "Io in Toscana non prevedo, nell'immediato, niente che modifichi gli assetti, perché non ci sono stati fatti specifici che riguardano la Toscana". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, a margine della firma di un accordo per il distretto conciario di Santa Croce sull'Arno (Pisa), rispondendo a una domanda su possibili riflessi in Toscana (dove la maggioranza si basa su un'intesa elettorale Pd-Iv) della crisi di governo.

"Se ci saranno fatti nazionali che influenzano - ha aggiunto Giani - non dobbiamo anticipare le conclusioni, ma dobbiamo solo vedere come si sviluppa la situazione in Parlamento nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì".