Coronavirus: Toscana, effettuate 60.789 vaccinazioni anti Covid

Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - In Toscana alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 60.789 vaccinazioni anti Covid, 3.566 in più rispetto a ieri (+6,2%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 5° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 70,8% delle 85.870 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.630 per 100mila abitanti (media italiana: 1.611 per 100mila). Lo rende noto la Giunta regionale.