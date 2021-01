Governo: Bonafede, 'Renzi ha tradito italiani, noi garantiamo stabilità'

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Matteo Renzi ha tradito gli italiani in un momento difficilissimo, ora sta a noi lavorare per garantire stabilità al Paese, insieme compatti con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, capodelegazione del M5S al governo, in una dichiarazione sulla crisi di Governo ai tg. "Ieri sera in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato una proposta di scostamento di 32 miliardi proprio per i cittadini maggiormente in difficoltà che non meritano di essere abbandonati", ha concluso.