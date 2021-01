JA Solar fornisce il più grande progetto fotovoltaico sull'isola di Guam con tutti i moduli necessari per il completamento

15 gennaio 2021 a

a

a

PECHINO, 15 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- JA Solar ha annunciato di recente la fornitura di tutti i moduli fotovoltaici necessari per completare un progetto da 88 MW sull'isola di Guam. L'investimento e la realizzazione sono di Korea Electric Power. Sarà il più grande impianto fotovoltaico singolo di Guam.

Situato su un'isola con forti venti, il progetto ha requisiti più rigorosi del solito per il carico meccanico posteriore e il tasso di degradazione del modulo. Dopo la comunicazione e il raffronto con i prodotti di vari produttori di moduli, Korea Electric Power ha infine scelto JA Solar come fornitore esclusivo di moduli per questo progetto.

Korea Electric Power è la più grande azienda di fornitura elettrica della Corea del Sud e responsabile della generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e dello sviluppo di progetti attinenti. Considerati i prodotti e i servizi di alta qualità, il grande vantaggio finanziario e la solida reputazione nel settore di JA Solar, Korea Electric Power ha stabilito una buona collaborazione con l'azienda. Nel 2020, le due società hanno firmato un accordo quadro di cooperazione e hanno recentemente avviato una partnership su nuovi progetti. Oltre alla collaborazione sul mercato locale della Corea del Sud, le due parti mantengono strette comunicazioni e scambi nei mercati esteri, promuovendo congiuntamente lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia solare nel mondo.

Dal suo ingresso nel mercato del fotovoltaico sudcoreano nel 2011, JA Solar si è costruita un'eccellente reputazione e una clientela fedele in questo mercato in rapida crescita grazie ai suoi prodotti e servizi di alta qualità. I prodotti ad alta efficienza di JA Solar hanno ottenuto la certificazione prodotto secondo gli standard industriali coreani (KS) e sono stati apprezzati dai clienti e dai media dell'industria locale. Nel 2018 JA Solar ha ufficialmente istituito una filiale sudcoreana per fornire supporto e servizi più tempestivi ed efficienti ai clienti locali. Nel 2019 la filiale ha vinto il "Best Market Performance Award" per le migliori prestazioni di mercato del settore Solare/ESS in Corea del Sud.