Governo: Zingaretti, 'Pd non accetterà lentezze, abbiamo già dato'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Con la stessa nettezza con cui ho elogiato i risultati, in questi anno sono stati commessi anche molti errori e ci sono state molte lentezze". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del gruppo Pd.

"Il non rispetto a volte di punti fondativi del programma, il ritardo con cui sono stati rispettati, la vicenda del pacchetto istituzionale proposto in agosto 2019 perchè accettammo il taglio dei parlamentari in cambio di impegni che non ci sono stati. Per questo dico che oggi non possiamo accettare tutto, abbiamo già dato da questo punto di vista".

"Io quindi dico che partendo dalla lettura di questi limiti, il Pd è stato il primo a porre il tema di una ripartenza. Anche su questo la ricostruzione storica deve essere chiara".