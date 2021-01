Governo: Anzaldi (Iv), 'su presunto hacker Lamorgese attivi Polizia Postale' (2)

15 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Alla richiesta del quotidiano ‘La Stampa' di commentare l'ipotesi di hackeraggio, ventilata senza alcuna prova o preventiva verifica da Palazzo Chigi, Facebook ha risposto: ‘Dall'esame del caso non ci risultano per il momento evidenze di hackeraggio della pagina Facebook di Conte'. Non risulta che la Presidenza del Consiglio abbia presentato denuncia alla Polizia Postale, sebbene l'eventuale hackeraggio del profilo del presidente del Consiglio configuri evidenti profili di pesante gravità anche per la sicurezza nazionale, considerando che il premier è anche titolare della delega sui servizi segreti", spiega Anzaldi.

"Secondo quanto riportato dal sito ‘Formiche.net', il gruppo Facebook ‘Conte premier, Renzi a casa!' è stato creato oggi e amministrato da Infopolitica, ‘una pagina che condivideva post a favore del Movimento 5 stelle', collegata ‘a un sito, informazionevera.it, non più attivo, che era finito sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Roma come uno dei punti di riferimento della ‘tweet-storm' a sostegno delle richieste del Movimento 5 stelle per l'impeachment al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella primavera del 2018'", prosegue il deputato.

"Secondo quanto scrive il sito ‘Tpi.it', ‘il responsabile di InformazioneVera.it era tale Piergiorgio, alias ‘Pierre' Cantagallo, militante 5 stelle con un grande seguito su Facebook: oltre 270mila seguaci oggi'. Cantagallo, secondo un lancio del 13 novembre 2018 dell'agenzia di stampa ‘Adnkronos', risulterebbe essere tra i collaboratori assunti dal Gruppo M5s alla Camera dei deputati per occuparsi di social media e moderazione di gruppi Facebook”, conclude.