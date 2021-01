15 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Sediamoci ad un tavolo, ci sono margini di dialogo per far ripartire l'Italia”. Lo dice a ilDolomiti.it la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti. "C'è lo spazio per il dialogo e per un confronto. Questo soprattutto con il Partito Democratico. Ci sono diversi temi che poniamo che loro stessi hanno portato avanti in aula e che condividiamo”.