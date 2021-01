Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020

15 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - L'Intelligenza Artificiale ed i Big Data trainano il fatturato di Almawave. La società italiana di tecnologie Ai, servizi applicati ai Big Data e comprensione del linguaggionaturale scritto e parlato ha infatti raggiunto in chiusura del terzo trimestre del 2020 ricavi pari a 18 milioni di euro, in crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 e con un Ebitda di 4 milioni (+17,3%). Almawave sottolinea che i risultati "si inseriscono in un trend di aumento costante degli ultimi esercizi". Tra il 2017 e il 2019 i ricavi della società del Gruppo Almaviva sono infatti passati da 13,9 a 21,3 milioni con un incremento medio composto annuo (Cagr) del 24%. Nello stesso triennio l'Ebitda è salito in linea con il fatturato, con un Cagr del 23,8%.

"Siamo estremamente soddisfatti dei conti dei primi nove mesi del 2020" scandisce l'amministratore delegato di Almawave, Valeria Sandei, osservando che questi numeri "dimostrano la capacità del gruppo di espandersi continuamente, con un aumento della penetrazione nel mercato e del numero dei clienti. Una crescita molto solida come testimonia il portafoglio ordini, pari a oltre due anni e mezzo di fatturato".

"La forte generazione di cassa, al netto dei robusti investimenti in Ricerca & Sviluppo, è testimonianza ulteriore di solidità e sostenibilità nel percorso di crescita della società" sottolinea la società che nei primi nove mesi del 2020 ha generato un Free Cash Flow operativo prima degli investimenti pari a 5,2 milioni, mentre la generazione di cassa al netto degli investimenti è stata pari a 2,3 milioni. Sandei sottolinea che "Almawave si trova in una posizione competitiva unica per rendere operativa l'intelligenza artificiale su svariati ambiti della vita quotidiana, fornendo valore ai clienti: non abbiamo sviluppato un prodotto, ma una piattaforma che verticalmente e senza intermediari si adatta a tutte le esigenze".

"Le competenze dei nostri professionisti nel comprendere il mondo dei Big Data fanno poi il resto. Gli ambiti che interessano il nostro business anche a fronte della pandemia - afferma ancora Sandei- sono in assoluta espansione, in Italia e nel mondo. In particolare per ciò che riguarda la Pubblica Amministrazione, che già oggi, per noi, rappresenta oltre la metà dei ricavi: la Digital Agenda europea, il Piano al 2025 per l'innovazione, quello Transizione 4.0 ed il tema del Recovery Fund sono solo alcune delle opportunità in cui intendiamo continuare a fare la nostra parte. Da partner affidabili e da protagonisti".