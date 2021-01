Coronavirus: Sala, 'in Lombardia prima chiudono le scuole poi strepitano'

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - "Da domenica saremo in zona rossa. Ma qualcosa non torna. Prima Regione Lombardia decide di non riaprire le scuole fino al 24 gennaio (salvo essere smentita dal Tar). Poi Fontana dice per giorni “siamo vicini alla zona rossa”. Oggi strepitano". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook. "Dando per scontato che in Regione hanno i dati, perché non ci fanno capire come stanno realmente le cose?", aggiunge.