Coronavirus: Fontana, 'siamo pronti a ricorso contro zona rossa' (2)

(Adnkronos) - "Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci", ha aggiunto Fontana, che invierà al ministero "accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole. Tuttavia - dice - ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una grossa fetta dell'economia lombarda".

Più volte, ribadisce, "ho chiesto al Governo di rivedere i parametri perché basati su dati vecchi, in questo caso del 30 dicembre che, oltretutto, non tengono conto di importantissimi indicatori a noi favorevoli, come per esempio l'Rt sull'ospedalizzazione. Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposta".

Sulla richiesta di deroga alla zona rossa da parte di alcuni sindaci, "comprendo bene le loro ragioni", afferma il governatore. "Se venisse utilizzato il tasso di incidenza dei positivi su 100mila abitanti, oggi la Lombardia non finirebbe in zona rossa. Prendendo in considerazione quel dato la Lombardia ha un'incidenza ben al di sotto di gran parte delle altre regioni italiane, che oggi verranno classificate magari anche in zona gialla".