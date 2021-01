Milano: furti in appartamento, carabinieri arrestano tre persone

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - I carabinieri di Sedriano, in provincia di Milano, hanno arrestato tre persone, accusate di far parte di un gruppo attivo nei furti in appartamento. Agli arresti sono finiti due uomini di 26 anni, cittadini albanesi, e una connazionale di 27 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di almeno sei episodi di furto in abitazione, un episodio di rapina impropria e uno di ricettazione avvenuti in diversi Comuni della provincia di Milano.

I tre nel gennaio 2020 erano stati arrestati a Magenta dopo aver commesso un furto. Nel corso della perquisizione nella casa di uno degli uomini sono stati trovati anche quasi 10 grammi di hashish. I due uomini sono stati portati in carcere, mentre la donna è finita agli arresti domiciliari.