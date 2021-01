15 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "La parlamentarizzazione della crisi non è una sfida, è la necessità in un passaggio delicato da collocare nella sede appropriata le scelte che ogni forza politica farà e in cui ogni forza politica deve assumersi le sue responsabilità". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla riunione del gruppo Pd della Camera.