Coronavirus: Giani, 'Funziona modello toscano contenimento epidemia'

Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - "Campagna di vaccinazione che procede bene, scuole riaperte e dati sui contagi che ci consentono di essere ancora in zona gialla: in questo momento devo dire che il modello toscano funziona. E funziona perché vi è la collaborazione, la partecipazione attiva di ciascun cittadino che si muove con accortezza e con il sistema di precauzioni da osservare. E questo ci porta a essere la regione più virtuosa sul tasso dei positivi su 100mila abitanti. Risultati, ottenuti grazie al sacrificio di tutti, che dimostrano come il livello pandemico sia più leggero che in altre regioni. Sono orgoglioso di essere presidente di una regione che davvero si sta riproponendo con un modello Toscana". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta Facebook.