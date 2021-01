Scuola: Toscana, confermate percentuali capienza massima tpl e didattica in presenza

15 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - Confermata al 50 per cento la capienza massima del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale. Sempre con la stessa percentuale confermata anche l'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado. Lo stabilisce, con decorrenza da domani, sabato 16 gennaio, un'ordinanza emanata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“L'andamento dei contagi e degli altri indicatori – ha detto Giani - è confortante, e questo è confermato dal fatto che da domani la Toscana continuerà ad essere gialla. Non possiamo tuttavia abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a essere responsabili e prudenti. Da parte nostra non mancheremo di impegnarci per fare in modo da trovare il giusto equilibrio tra quelle che sono le esigenze dei cittadini a condurre una vita quanto più possibile normale e le misure e le cautele necessarie per contrastare il virus”.