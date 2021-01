16 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Ho riflettuto un giorno sul rendere pubblica una telefonata privata. E tuttavia-aggiunge Calenda- considero questa offerta un insulto personale e un dato politico rilevante per capire il quadro di degrado in cui versiamo. Ps. non ho motivo di pensare che il Pd fosse a conoscenza di quanto detto".