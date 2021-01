Sinistra: Scotto, 'appello Anpi per alleanza antifascista ha rilievo enorme'

16 gennaio 2021 a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L'appello lanciato da Anpi e da un ampio schieramento di forze politiche e sociali per un'alleanza democratica e antifascista ha un rilievo enorme. Ce lo dice il mondo, ancora attraversato da guerre e conflitti, dove come dimostra l'assalto a Capitol Hill la democrazia è un bene prezioso che va difeso senza indugi". Così Arturo Scotto di Articolo Uno.

"Ce lo dice l'Italia, dove riemergono negazionismi e revisionismi, attorno a una destra pericolosa e nostalgica del ventennio. Ce lo dice lo shock della pandemia, da cui ricaviamo la necessità di un rilancio di politiche a difesa dei beni pubblici per ridurre le diseguaglianze insopportabili delle nostre società".

"Siamo dunque impegnati in prima linea per unire ed allargare il fronte delle forze democratiche. Articolo Uno c'è. L'antifascismo è una pratica quotidiana, uno sguardo sulla realtà, una visione della società coesa e solidale. Uniamoci per salvare ancora una volta l'Italia".