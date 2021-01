Governo: Napoli (Fi), 'serve maggioranza con programma credibile e spendibile'

16 gennaio 2021 a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Quando il motore della politica di governo gira a vuoto ecco che, vuoi l'inesperienza vuoi la disperazione, si prova di tutto per farlo ripartire. I 'responsabili', comunque ribattezzati, sono allora l'ultima risorsa a cui si sono appellati tutti o quasi i presidenti del Consiglio, con modalità diverse, ma sempre con lo stesso esito: pochi mesi di stenta sopravvivenza prima dell'ultimo respiro. Il problema della maggioranza, e del presidente Conte, non si risolve certo con forme di stalking telefonico a senatori e deputati. La sola medicina in grado di rimettere in moto un governo ormai guardato a vista in Europa e nella Commissione europea è la politica: costruire una maggioranza attorno a un programma credibile e spendibile, in Italia e in Europa, capace di disegnare un futuro di sviluppo e di crescita, cosa che è resa impossibile da una politica di bonus e prebende per ingraziarsi gli elettori". Lo afferma Osvaldo Napoli, componente del Direttivo del Gruppo di Fi alla Camera.

"Sono obiettivi -aggiunge- che questo governo non si è mai dato, e sono obiettivi che deve fare presto a darsi il centrodestra se non vuole ritrovarsi a percorrere la stessa fallimentare strada di Conte. Sono obiettivi che una democrazia matura, disintossicata dai veleni dei diversi populismi, dovrebbe porsi come traguardo e tutte le forze politiche, al di là di steccati e divisioni, dovrebbero perseguire. Martedì, quale che sarà l'esito del voto al Senato, restano in piedi gli stessi problemi irrisolti dai due governi Conte".