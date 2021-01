Coronavirus: Gelmini, 'non garantiti abbandonati da governo'

16 gennaio 2021 a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “I non garantiti sono stati e sono letteralmente abbandonati da questo morente governo. In questi mesi l'esecutivo ha previsto -così ci dice la Cgia di Mestre- appena 29 miliardi di euro per le attività economiche colpite dalla crisi pandemica, a fronte di 423 miliardi di mancati incassi. Risarciscono imprenditori e commercianti con poco meno del 7% del mancato fatturato. È evidente che con una logica di questo tipo non si può andare avanti. Ed è comprensibile la protesta che in queste ore migliaia di ristoratori stanno attuando in tutta Italia". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Forza Italia -aggiunge- lavora quotidianamente per dare risposte agli autonomi, alle partite Iva, ai professionisti. Ma servirebbe un governo coeso, nel pieno delle sue funzioni, e con una strategia per la ripartenza, non certo la fredda sommatoria di numeri e sigle alla quale Palazzo Chigi sta lavorando in queste ore”.