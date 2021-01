Polizia: Gasparri, 'da Nannini messaggio fallito, ritiri video'

16 gennaio 2021 a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Visto che Gianna Nannini continua a non chiedere scusa per il video che accompagna la sua ultima canzone e che, anzi, le sue giustificazioni non fanno altro che reiterare le offese alle forze di polizia italiane e di ogni parte del mondo, a questo punto la invitiamo a ritirare il video o cancellare le immagini oggetto, anche oggi, di numerose critiche. Qualunque siano state le sue intenzioni, è chiaro che il messaggio è fallito e se non prenderà adeguati provvedimenti andrà incontro a inevitabili iniziative di ordine legale da parte degli agenti che anche noi saremo pronti a sostenere". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.