Coronavirus: esperto, 'sono 10 mln gli italiani già entrati in contatto con virus'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Gli italiani che hanno già contratto il Covid-19 "sono circa 9,8 milioni". E' quanto risulta dallo studio pubblicato da Covstat.it, basato su un modello che, come spiega all'Adnkronos uno degli autori, il professore di Statistica economica all'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma Giuseppe Arbia, "è scientificamente validato e prende in considerazione non solo il milione di persone sintomatiche che emerge dai dati ufficiali, ma anche gli asintomatici o i poco sintomatici".

"Quindi - dice ancora Arbia - abbiamo già 10 milioni di persone immunizzate, anche se non sappiamo quanto duri l'immunità".