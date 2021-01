Arte: è morto Mitsumasa Anno, grande maestro giapponese dell'illustrazione (2)

16 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Nato il 20 marzo 1926 nella piccola città giapponese di Tsuwano, Mitsumasa Anno studiò arte e disegno e, nel 1948, si laureò presso il Yamaguchi Teacher Training College. Ha insegna per dieci anni in una scuola elementare a Tokyo prima di iniziare a illustrare libri per bambini.

Amante dei viaggi e interessato alle culture straniere, nel 1977 Anno pubblicò il primo di una serie di resoconti di viaggio per immagini e senza testo, "Il viaggiatore incantato". In seguito ha pubblicato "Anno's Italy", "Anno's Britain", "Anno's U.S.A.", "Anno's Spain" e da ultimo "Anno's Denmark" dedicato al 200º anniversario della nascita di Hans Christian Andersen.