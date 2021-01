Ue: Gentiloni, 'ruolo maggiore Stato comprensibile ora ma poi trovare equilibrio'**

16 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Non credo che il ruolo maggiore dello Stato in questa fase "sia un fenomeno effimero. Penso che almeno per un certo periodo, di fronte all'impatto sociale, culturale e psicologico causato da questa pandemia la presenza più forte dello Stato anche in un'economia di mercato sia pienamente comprensibile. Poi bisognerò trovare un equilibrio". Ad affermarlo è il Commissione Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo all'appuntamento online del festival di Internazionale a Ferrara.

Tuttavia, sottolinea Gentiloni "c'è chi può criticare la mano invisibile del mercato ma la storia ha dimostrato anche che la mano invisibile delllo Stato può fare più danni. Bisogna trovare un equilibrio. Le nostre economie sono economie di mercato, regimi liberali e non possono certo trasformarsi in modelli di capitalismo di stato".