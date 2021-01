Governo: Pd, 'prezzo crisi immenso, in Parlamento tutti si assumano responsabilità'

16 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L'Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l'apertura della crisi da parte di Italia Viva si stanno determinando condizioni sempre più difficili per garantire un governo adeguato al Paese in una situazione di emergenza, rischiando di aprire scenari imprevedibili". Così una nota del Partito Democratico.

"Dopo l'approvazione della bozza di Recovery per la rinascita e lo sviluppo e in piena pandemia, con la crisi l'ltalia sta pagando un prezzo immenso. Il Pd lo ha sempre ribadito con grande chiarezza e trasparenza: i problemi vanno affrontati e risolti, non aumentati e fatti esplodere".

"Ora per garantire una piena trasparenza si vada nelle sedi appropriate, quelle parlamentari, dove tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità per salvaguardare gli interessi del Paese”.