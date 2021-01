17 gennaio 2021 a

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Noi per primi abbiamo condiviso con Iv, Leu e M5s l'esigenza di un rilancio dell'azione di governo per superare ritardi e fragilità di quanto avviamo realizzato. Rifiutando per primi il rischio immobilismo, noi abbiamo promosso il vertice del 5 novembre". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.