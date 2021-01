17 gennaio 2021 a

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "I nostri 18 senatori non alimentano polemiche con il governo. Ad un governo che dice queste cose, la fiducia non gliela votiamo. Abbiamo dato disponibilità a votare il dl ristori e lo scostamento". Lo ha detto Matteo Renzi a Mezz'ora in più.