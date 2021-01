17 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Mentre milioni di Italiani vivono fra difficoltà, incertezze e paura, per qualcuno l'importante è preparare altri processi contro di me. Non vedo l'ora di incontrare la simpatica speronatrice tedesca". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, postando una foto della comandante tedesca Carola Rackete.