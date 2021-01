Scrittori: è morto il narratore Stefano Vilardo, compagno di scuola e amico di Sciascia (2)

17 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Stefano Vilardo dopo il conseguimento del diploma magistrale per anni ha insegnato alle scuole elementari di Delia ed in seguito di Caltanissetta. Nel 1972 si trasferì a Palermo, continuando ad insegnare come maestro elementare, frequentando sempre assiduamente Leonardo Sciascia sino il giorno della sua scomparsa (20 novembre 1989).

Il suo romanzo "Una sorta di violenza" restò in gestazione per 15 anni prima che l'autore lo desse alle stampe nel 1990, inizio della collaborazione con la casa editrice Sellerio di Palermo: racconta la vita piuttosto travagliata e disgraziata di Lorenzo Cutrano, il cui nome è ovviamente fittizio, ma in realtà si trattava di un comune amico di Vilardo e Sciascia.