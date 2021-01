Governo: Psi riunisce segreteria, 'serve esecutivo autorevole con maggioranza allargata'

17 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Formare una maggioranza organica dentro un quadro politico certo, senza immaginare soluzioni di fortuna. Serve invece utilizzare queste ultime ore per ricostruire l'unità delle forze di maggioranza. Questa fase va affrontata con coraggio e visione lunga da un governo autorevole, ripartendo da questa coalizione, che va rafforzata e allargata alle forze di ispirazione europeista presenti in parlamento. L'Italia non può permettersi un governo privo di un progetto politico”. È quanto si legge nel documento emerso dalla segreteria nazionale del Psi, sulla base della relazione del segretario Maraio, che si è riunita oggi da remoto per discutere della crisi di governo.

“Il documento è stato approvato all'unanimità; la segreteria ha dato mandato al segretario del partito Enzo Maraio e al senatore Riccardo Nencini di gestire la fase di crisi dell'esecutivo nel rapporto con le forze politiche di maggioranza", spiega il Psi.