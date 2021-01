17 gennaio 2021 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Perché non mi sono fermato? La nuova bozza del Recovery ancora non va bene" e ci sono "degli autorevoli ministri che non l'hanno nemmeno letta". Così Matteo Renzi, leader di Iv, ospite di 'Non è l'arena' su La7.