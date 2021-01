Governo: Renzi, 'hacker su pagina fb Conte? denuncia o stanno dicendo balle'

17 gennaio 2021 a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Il gruppo apparso sulla pagina Facebook del premier, pro Giuseppe Conte e contro Matteo Renzi, "non è ammissibile perché è uno di quei gruppi che incita all'odio e non può esserci una cosa simile sul profilo di un presidente del Consiglio. Loro, da Palazzo Chigi, hanno detto che è stato un hacker? Allora semplice, si fa la denuncia alla polizia postale oppure è chiaro che stanno dicendo balle". Così Matteo Renzi, ospite di Non è l'Arena su LA7.